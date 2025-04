Rivolta d’Adda, ladri all’assalto di una villa: padrone a tu per tu con i banditi

Rivolta d’Adda (Cremona) – Ladri in casa a Rivolta d’Adda, scoperti dai proprietari. Rientrati intorno alla mezzanotte del giorno di Pasquetta, i padroni di una villa in via Giulio Cesare hanno trovato due banditi che stavano frugando nella cassaforte.

I ladri sono penetrati nella villa passando dal cancello e poi forzando una porta-finestra, probabilmente intorno alle 11.30. I malviventi hanno perlustrato tutte le stanze fino a trovare la cassaforte al primo piano, di cui probabilmente conoscevano l’esistenza visto che avevano con sé un flessibile da utilizzare per aprirla. Una volta rinvenuta la cassaforte, appunto con il flessibile i banditi sono riusciti ad aprirla e a impossessarsi di tutti i soldi e i gioielli contenuti. Ma mentre stavano svuotando il forziere, ecco rientrare nella villa i padroni. Il marito ha sentito alcuni rumori provenire dal primo piano ed è salito nella stanza a verificare se ci fosse qualcuno.

Così si è trovato faccia a faccia con i due banditi che a quel punto hanno arraffato il bottino, scavalcato una finestra e raggiunto un’auto che li attendeva per scappare. La rocambolesca fuga dei due malviventi è stata notata anche da alcuni passanti e dai vicini di casa, che si sono affacciati alle finestre richiamati dalle urla del proprietario. I banditi erano vestiti di nero e avevano in testa un passamontagna. Il padrone di casa ha chiamato immediatamente i carabinieri. La pattuglia del Radiomobile di Crema è arrivata sul posto e ha cercato di intercettare subito i fuggitivi, ma senza successo.

Sono stati ascoltati i testimoni – passanti e vicini di casa – che hanno visto i banditi fuggire in auto e non è escluso che qualcuno abbia potuto prendere il numero di targa della vettura della fuga. È in corso la visione delle riprese delle telecamere di sorveglianza per individuare immagini utili alle indagini. Al proprietario non è rimasto altro da fare che presentare una denuncia per furto e sperare che qualche frame possa aiutare nell’identificazione dei banditi.