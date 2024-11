Furto in una palazzina. Ladro ruba la pistola e due pacchi di cartucce

Durante il furto in abitazione commesso martedì sera in una abitazione di Villa Guardia è sparita anche una pistola. I ladri si sono introdotti in un appartamento di una palazzina, forzando una porta finestra. Sono poi riusciti a individuare una cassetta di sicurezza, custodita all’interno di un armadio in camera da letto. All’interno c’era una pistola 357 Smith&Wesson, regolarmente denunciata e detenuta, e due pacchi di cartucce. Il proprietario, una volta arrivato a casa, ha chiamato i carabinieri, che hanno subito fatto un sopralluogo con una pattuglia di Appiano Gentile. Ieri mattina il proprietario si è presentato in caserma per formalizzare la denuncia, in attesa di capire se nell’appartamento sono state trovate tracce dei ladri, che possano orientare le indagini. Pa.Pi.