Furto e rapina, due Daspo

Dopo il furto e la rapina, il Questore di Como Marco Calì ha emesso due Dacur, il Daspo Urbano, entrambi della durata di un anno. Il primo ha raggiunto Luca Montone, 38 anni di Tavernerio, che la sera del 19 aprile è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e ricettazione, dopo aver lasciato in un bar di viale Geno, una sacca di plastica con la refurtiva sottratta dall’auto del dipendente del locale, che era parcheggiata poco distante. Il secondo è stato notificato a Sami Mamhoud Said, l’egiziano di 23 anni che la notte del 23 aprile, assieme a un giovane connazionale, ha rapinato un diciottenne sul Lungo Lario Trento di Como, strappandogli dal collo una catenina d’oro. Ieri mattina lui e il complice, detenuti al Bassone, sono stati interrogati dal Gip per la convalida dell’arresto, e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rimanendo quindi in carcere. Pa.Pi.