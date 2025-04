Como, ruba cosmetici al supermercato per rivenderli online: denunciata a soli 15 anni

Como, 1 aprile 2025 – Rubava cosmetici al supermercato, per poi rivenderli on line a prezzi concorrenziali. La ragazza, una 15enne di origine romena residente a Bregnano, è stata bloccata ieri mattina da una pattuglia della Squadra Volante, intervenuta alle 7,30 in un supermercato di piazza Fisac a Como, dove gli addetti alla sicurezza avevano segnalato un furto.

Avevano infatti notato alcuni giovani nella corsia dei cosmetici, che infilavano la merce all’interno dello zaino della quindicenne, cercando di non farsi notare. Poi la ragazza si è avviata da sola verso le casse, dove ha pagato solo una bevanda. Ma dal controllo dello zaino, sono spuntati numerosi articoli, per un valore totale di oltre 500 euro. Dagli accertamenti successivi svolti dalla polizia, è emerso che la ragazza rubava abitualmente merce di questo genere, per poi rivenderla su un sito web a prezzi particolarmente convenienti, inferiori a quelli di mercato.

La refurtiva è subito stata riconsegnata al supermercato, ancora intatta, mentre la ragazza è stata portata in Questura e denunciata, affidandola alla madre. Sono inoltre in corso indagini per identificare il resto del gruppo di giovani. Nello stesso supermercato, verso mezzogiorno, la Volante è nuovamente intervenuta per controllare un romeno di 27 anni già conosciuto per precedenti furti simili. Era stato fermato dalla vigilanza con circa 1.600 euro di cartucce di ricarica per stampanti rubate, infilate in un sacchetto di plastica per poi avviarsi verso un’uscita di sicurezza cercando di evitare le casse. Anche lui è stato denunciato a piede libero.