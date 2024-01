Furti nelle case. Esposto del Codacons

Topi d’appartamento scatenati nell’Ovest bresciano. Il Codacons ha presentato un esposto in Procura con cui chiede maggior sicurezza. L’associazione dei consumatori fa presente che "in caso di carenza di controlli la pubblica amministrazione risponde per i danni patiti dai cittadini". Nella settimana appena conclusa si calcola che siano circa una trentina le abitazioni prese di mira da malviventi specializzati. Razzie che, pare, imperversino appunto nell’Ovest, da Erbusco a Rovato passando per Cazzago San Martino, territorio particolarmente appetibile per la vicinanza dell’autostrada e di vie di fuga. Le testimonianze di chi si è trovato l’abitazione ribaltata abbondano sui social, Facebook in testa. Non tutte le intrusioni in casa però vengono denunciate, anzi. Nel 2024 ai carabinieri della compagnia di Chiari, competente per una buona fetta dell’Ovest, non è pervenuta nemmeno una segnalazione. Qualcuna in più invece è arrivata sulle scrivanie dei militari della compagnia di Gardone Valtrompia, che si occupano di presidiare la sicurezza di un’altra fetta di Comuni dell’Ovest. Tra questi Cazzago San Martino, uno dei pochi paesi della zona che le settimane precedenti era stato risparmiato dalle sgradevoli visite di ladri i quali invece hanno recuperato a gennaio piazzando sei/sette colpi uno dietro l’altro (tre tutti in una sera). La situazione ha ovviamente fatto scattare sull’attenti le forze dell’ordine, che hanno intensificato i pattugliamenti e i controlli. Gli investigatori però chiedono la collaborazione dei cittadini. Il consiglio è denunciare sempre e mettere in atto forme di prevenzione. B.Ras.