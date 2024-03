Furgoni rubati per bloccare la polizia e commando di ladri in azione: sventato un colpo a Casnate con Bernate

Casnate con Bernate, 21 marzo 2024 – Furto fallito ieri sera a Casnate con Bernate, dove l’assalto dei ladri alla ditta EL Logistica di via Arno, è stato sventato all’ultimo momento. Sulla ricostruzione di quanto accaduto sono ancora in corso accertamenti: è successo poco prima delle 21.

Mentre i ladri si allontanavano, hanno abbandonato i furgoni rubati con cui erano arrivati poco prima, piazzati di traverso nelle strade adiacenti, che avrebbero dovuto impedire o rallentare l’arrivo delle pattuglie, e favorire la loro fuga. Ma di fatto il colpo non è stato realizzato, per motivi che si sta cercando di capire. In posto sono arrivati carabinieri e polizia.

Lo schema è lo stesso di altri assalti analoghi avvenuti negli ultimi mesi, strade bloccate e bande di almeno cinque o sei uomini, per commettere in pochi minuti maxi furti in ditte della zona. Che però non sempre hanno dato gli esiti sperati o si sono ridotti a furti con bottini di poca entità.