Forum provinciale dei genitori: famiglie più vicine alla scuola

Uno strumento per avvicinare le famiglie al mondo della scuola. È il “Forum provinciale delle associazioni dei genitori“ di cui la provincia di Como ha deciso di dotarsi, grazie al supporto dell’Ufficio scolastico territoriale. Nonostante questo strumento sia previsto dal ministero sono pochissime le province, in Italia e anche in Lombardia, che hanno deciso di adottarlo. "Il forum nasce per creare un ponte fra le scuole e le famiglie - spiegano gli organizzatori - per rispondere al crescente allontanamento dei genitori, per mettere in pratica il patto educativo di corresponsabilità fra scuole e famiglie che all’inizio dell’anno scolastico viene sottoscritto dalle parti".

Fanno parte dei forum dei genitori regionali e nazionale le associazioni dei genitori più rappresentative accreditate presso il Ministero dell’Istruzione. A livello provinciale l’Ufficio scolastico territoriale ha aperto la possibilità di partecipazione anche alle realtà locali, come le associazioni e i comitati genitori. "Il forum di Como è un organismo di terzo livello e i suoi interlocutori naturali sono l’Ufficio scolastico territoriale, la Consulta provinciale studentesca, le comunità scolastiche attraverso i dirigenti scolastici e le loro eventuali commissioni e i presidenti dei consigli d’Istituto, le realtà genitoriali e studentesche nella scuola, associazioni, anche di fatto, comitati e gruppi organizzati, l’amministrazione provinciale e i vari Comuni".

Nelle prossime settimane, su suggerimento del provveditore Giuseppe Bonelli, ci sarà un incontro con il comitato provinciale di genitori per i trasporti scolastici. Fanno parte del forum che si è costituito al liceo Volta di Como 14 associazioni genitori e comitati genitori. Oltre all’Associazione italiana genitori e Famiglie Arcobaleno ci sono Age Uggiate, Genitori IC Porlezza, Genitori Cadorago, Scuola Famiglia Fino Mornasco, Collaboriamo Como, La Scuola Fa Centro APS Como. R.C.