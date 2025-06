Folle fuga sulla A9 con una donna incinta

Una fuga in pieno giorno ad altissima velocità proseguita per 38 chilometri, da Olgiate Comasco a Gallarate, terminata con lo schianto contro il guard rail e l’arresto di una coppia di rumeni, Denis Stefan Lautaro e Adelina Paun, conviventi, lei in stato di gravidanza. A bordo della Mercedes E220 nera, con targa romena, su cui viaggiavano, c’erano prodotti cosmetici per un valore di quasi 4000 euro, che si ritiene siano stati rubati negozi Tigros.

L’auto è stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Como lunedì pomeriggio a Olgiate Comasco, quando un militare ha intimato l’alt al conducente: ma Lautaro, anziché accostare, ha scartato la pattuglia e iniziato a scappare. L’inseguimento è proseguito verso Appiano Gentile, Guanzate e Lomazzo, per poi entrare in autostrada sulla A9 in direzione di Milano, imboccare la Pedemontana in direzione Varese, dove la Mercedes si è schiantata contro il guard rail, al casello di Gallarate.

I due ventenni sono stati bloccati, e subito è stata trovata la refurtiva, mentre per rilevare l’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Busto Arsizio. Portati in caserma e identificati, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e saranno processati oggi per direttissimo a Busto Arsizio. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla refurtiva recuperata per verificare l’effettiva provenienza e configurare eventuali altri reati a loro carico, come la ricettazione.

Pa.Pi.