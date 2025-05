Saccheggiano Tir: fuga senza refurtiva

Stavano svaligiando un tir fermo in una piazzola e si erano già impossessati di capi d’abbigliamento di marca per qualche decina di migliaia di euro: l’arrivo dei carabinieri ha dato il via a un inseguimento nella notte a tutta velocità che si è concluso con la macchina dei ladri in un fosso, la fuga a piedi dei malviventi in una risaia e il recupero di tutta la refurtiva.

La vicenda ha avuto come teatro il territorio compreso tra Arluno, dove è iniziato l’inseguimento, e Muggiano, dove l’auto dei ladri è stata infine raggiunta. In via Bellini ad Arluno i militari sono stati allertati dal suono del clacson del conducente del tir: l’uomo, che stava dormendo sul mezzo, si era accorto che in piena notte qualcuno aveva scassinato il rimorchio e si stava impossessando della merce.