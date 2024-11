Como, fermati per gli spari nella notte con la pistola giocattolo

Como, 30 novembre 2024 - Sparando in aria con una pistola a salve ha creato scompiglio in centro città un 20enne albanese, residente a Montano Lucino, denunciato per esplosioni pericolose aggravate. L'episodio è avvenuto ieri sera alle 23.30 in piazza Volta, in quel momento gremita di ragazzi e ragazze, sono stati loro e alcuni residenti a segnalare l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco da parte di alcuni ragazzi che poi si sono allontanati a piedi verso i Giardini a Lago.

Grazie alla descrizione dettagliata dell'abbigliamento di chi aveva esploso i colpi gli agenti della polizia di Stato sono riusciti a fermare il ragazzo in compagnia di un amico nella zona dello stadio, dove i due si erano rifugiati senza smettere di sparare colpi in aria. Quando gli agenti si sono avvicinati i due ragazzi hanno cercato di disfarsi della pistola giocattolo gettandola in un'aiuola, ma gli agenti l'hanno immediatamente recuperata.

Portati in questura e identificati con precisione, sentiti i testimoni e verificati gli elementi probatori che indicavano il 20enne albanese quale autore degli spari in piazza volta, i due venivano rispettivamente indagati in stato di libertà, il primo per le esplosioni pericolose in luogo pubblico e frequentato da persone e il 19enne per la mancanza dei documenti di riconoscimento essendo cittadino extracomunitario. Il questore di Como Marco Calì firmerà a carico degli stessi provvedimenti di DACUR redatti dagli specialisti della Divisione Anticrimine.