Spaccio continuo a 10 euro. Scoperti pusher e clienti

Un giro di spaccio di hascisc a una quantità di clienti, individuati e identificati dai carabinieri di Fino Mornasco, che hanno arrestato Danyel Vasconcelos Fortin, 24 anni, di Luisago. Portato in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare chiesta dal sostituto procuratore Giuseppe Rose ed emessa dal gip di Como Cristiana Caruso. Le indagini si riferiscono a cessioni avvenute tra marzo e maggio tra Luisago e Cassina Rizzardi il ventiquattrenne incontrava i clienti, tutti compiutamente identificati. Ragazzi tra i 20 e i 25 anni, tutti residenti in zona, a cui Fortin cedeva dosi di stupefacente varie volte la settimana.

Dosi da 10 euro circa, che in alcuni casi venivano acquistate anche due o tre volte la settimana. Le indagini hanno avuto riscontro non solo dal monitoraggio svolto dai carabinieri, ma anche dall’analisi del telefono cellulare dell’indagato, da cui sono emersi i contatti dei clienti per ordinare e ritirare le dosi, prevalentemente di hascisc ma anche di marijuana. Acquirenti che sono stati man mano identificati, confermando ulteriormente l’avvenuto acquisto, e segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori, con le conseguenze amministrative che ne deriveranno, ma che hanno anche confermato, attraverso il riscontro fotografico, il volto dello spacciatore e di conseguenza la sua identità.

Alcuni di loro hanno inoltre dichiarato che gli acquisti proseguivano da oltre un anno, con richieste di hascisc che avvenivano sempre attraverso messaggi WhatsApp del telefono finito ora sotto sequestro.

Pa.Pi.