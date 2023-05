Evasione e reati fiscali Definiti i patteggiamenti

Sono stati formalizzati i patteggiamenti degli imputati dell’indagine partita da un giro di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, e di bancarotta fraudolenta, di società del settore immobiliare, che vede tra i principali referenti l’ex assessore di Cantù Claudio Ferrari, 54 anni, recentemente scarcerato dopo l’arresto a novembre. Con il consenso del pm, Antonia Pavan, hanno chiesto e concordato l’applicazione pena a 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità Fabrizio Arnaboldi, 51 anni di Cantù, 2 anni con pena sospesa Luca Della Fontana, 57 anni di Dumenza, Varese, 1 anno e 6 mesi con pena sospesa Claudio Della Fontana, 74 anni di Cantù, 2 anni e 6 mesi Sergio Molteni, 72 anni del Lecchese ma residente in Brasile, e 1 anno convertito in pena pecuniaria Giuseppe Greco, 74 anni di Cantù. Tutti con ruoli marginali o con singole condotte nelle gestioni societarie. Atri due hanno scelto il rito abbreviato, uno il dibattimento e un altro è in attesa di decidere come procedere. P.Pi.