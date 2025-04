Eupilio: sparisce durante il pranzo di Pasqua, pensionato rintracciato a Monguzzo

Eupilio, 21 aprile 2025 – Il primo timore è stato che fosse finito in acqua, dopo essersi allontanato nel corso del pranzo di Pasqua con i familiari, in un ristorante di Eupilio. Le ricerche, durate quasi due ore, sono iniziate verso le 18.30, quando è stata chiara la scomparsa di un pensionato di 78 anni, che i parenti non riuscivano a contattare né a individuare nei dintorni.

Su richiesta dei carabinieri, è stato organizzato sempre a Eupilio il campo base per le ricerche, a cui hanno partecipato cinque squadre dei vigili del fuoco, per un totale di venti uomini del comando dei vigili del fuoco di Como, che hanno chiesto anche l'ausilio dell’elicottero del nucleo di Malpensa per il sorvolo della zona e del lago, oltre al personale della Protezione Civile della provincia di Como.

L’anziano è stato trovato dai carabinieri alle 20.15 in buone condizioni di salute, mentre vagava a Monguzzo, dove era arrivato a piedi nonostante la distanza non lieve.

Oggi alle 12.20 i vigili del fuoco sono invece intervenuti a Valbrona, lungo il sentiero Megna, per soccorrere un uomo di 83 anni colpito da un malore, e consentire il suo trasporto in ospedale. Raggiunto dall’elicottero del 118 e dalle squadre arrivate via terra dei vigili del fuoco di Canzo, con due fuoristrada attrezzati e i volontari del soccorso alpino, l’anziano è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Lecco, e qui ricoverato. Le sue condizioni sono attentamente monitorate dai medici che l’hanno preso in cura.