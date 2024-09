Cade nei boschi della Val Veddasca, cinquantenne salvato dai vigili del fuoco

Maccagno (Varese), 22 settembre 2024 – Un’escursione nei boschi della Val Veddasca, nelle prime ore del pomeriggio, ha rischiato di trasformarsi in un dramma per un uomo di cinquant’anni, salvato da conseguenze ben peggiori grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Il cinquantenne si trovava, com’è stato riportato dai vigili del fuoco di Varese, in una zona impervia di Cadero – frazione montana del Comune di Maccagno con Veddasca. Appena è scattato l’allarme, un mezzo dei pompieri del distaccamento varesino è intervenuto sul posto. L’uomo è stato individuato, imbarellato e affidato all’ambulanza della Croce Rossa, nel frattempo allertata. Se l’è cavata con qualche lieve ferita e contusione. Passaggio obbligato, una tappa in pronto soccorso per dei controlli