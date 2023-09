Anziano si perde nella boscaglia. Ritrovato con l’aiuto dei droni

È stato localizzato intorno all’una di stanotte l’anziano di 84 anni che nel pomeriggio di lunedì era scomparso dopo essersi addentrato in un bosco in località Cascina Casorasca nei pressi di Morimondo, vicino ad Abbiategrasso. L’uomo, stando alle informazioni dei parenti, aveva l’abitudine di fare una passeggiata nella zona, ma stavolta non sarebbe rientrato facendo scattare i soccorsi. Grazie al rilevamento aereo con droni del nucleo Sapr a cui si sono affiancati nelle ricerche gli uomini del Soccorso Speleo Fluviale e del Tas (Tomografia applicata al soccorso) l’anziano è stato rintracciato provato ma in buone condizioni e consegnato ai sanitari del 118. Alle ricerche hanno partecipato anche carabinieri e protezione civile.