Anziana cade in giardino. Salvata lei e il suo cane appeso alla ringhiera

Uscita ieri mattina per fare una passeggiata nel parco accanto a casa, una pensionata di 92 anni di Carlazzo non era rientrata. È stata ritrovata nella zona di via ai Ronchi dal Soccorso alpino in una zona impervia, intervenuto su richiesta di un conoscente della pensionata ieri verso le 9.30. I soccorritori, tra cui un infermiere del Cnsas, hanno scoperto che la donna era caduta mentre stava facendo una passeggiata nel grande giardino che circonda la sua abitazione, dove ci sono alcuni punti in pendenza. Rintracciata e recuperata con una sospetta frattura a una gamba, è ricoverata in ospedale a Gravedona. I soccorritori si sono inoltre accorti che il cane della donna, ancora attaccato al guinzaglio, pendeva da una ringhiera: forse spaventato dal trambusto, era saltato dal terrazzo. Anche lui è stato salvato.