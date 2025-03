Ventottenne, da almeno sei anni maltrattava i genitori. Mercoledì sera la Polizia lo ha arrestato in flagranza di reato, epilogo di una situazione familiare fatta di maltrattamenti, minacce, continue richieste di denaro. Mercoledì verso mezzanotte, in auto con i genitori, si stava dirigendo a uno sportello bancomat per prelevare altro denaro: ma in piazza San Rocco, il padre ha chiesto l’aiuto liberatorio.