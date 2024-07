Erba: “Giù le mani dalle scritte, o Lo Snodo brucia”. Ma l’associazione non si fa spaventare e pulisce

Erba, 12 luglio 2024 – Lo Snodo scende nuovamente in campo domani, sabato 13 luglio, con rulli e pennelli, per pulire le scritte di minaccia rivolte all’associazione, e comparse a fine maggio sui muri di via Turati a Erba. Il 25 maggio i giovani dell’associazione avevano programmato un intervento di pulizia delle scritte vandaliche comparse oltre un anno fa sui muri dei condomini.

La notte precedente erano però comparse nuove scritte, e tra queste anche minacce: “Giù le mani dalle scritte, o Lo Snodo brucia”. Nonostante ciò, i giovani hanno realizzato l’intervento di pulizia come previsto, sostenendo economicamente le spese e coinvolgendo attivamente un gran numero di giovani e adulti. “Durante il nostro intervento di pulizia – spiega Simone Pelucchi, presidente dell’Associazione Lo Snodo – non avevamo potuto rimuovere alcune scritte per motivi di indagini giudiziarie: tra queste anche la minaccia verso la nostra associazione. Ora concluderemo il lavoro e aspettiamo chiunque voglia darci una mano”.

L’appuntamento è per domani, sabato 13 luglio, alle 9.30 al parcheggio di via Turati 7. L’attività di riqualificazione di maggio aveva riscosso un ottimo successo, generando ringraziamenti, complimenti e tanta solidarietà all’associazione. “Queste attività proposte dallo Snodo – spiega ancora Pelucchi - rientrano in una azione di sensibilizzazione della cittadinanza, sull’importanza del prendersi cura dell’ambiente che ci circonda”.