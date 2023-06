Erba, minacce degli anarchici all'onorevole Zoffili

Erba 3 giugno 2023 - Com’era già accaduto il febbraio scorso nella notte sono apparse diverse scritte di stampo anarchico sui muri del centro città.Oltre a inneggiare alla liberazione dell’anarchico Alfredo Cospito gli ignoti che hanno compiuto il raid se la sono presa conto la polizia e contro il deputato della Lega Nord, l’onorevole Eugenio Zoffili che a Erba è anche capogruppo in consiglio comunale.

Su un muro è apparsa la scritta: “Zoffili a testa in giù, morte al fascio” con accanto la firma con la A cerchiata di anarchia. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri che già si erano occupati nei mesi scorsi dell'altro raid compito in centro. Come l'altra volta saranno decisive le immagini delle telecamere presenti in zona.