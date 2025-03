Era incinta e stremata. Cerva portata in salvo

Con un intervento tempestivo, la polizia provinciale di Como ha recuperato e liberato una cerva gravida in difficoltà, individuata a Moltrasio. L’operazione è stata coordinata dagli agenti, con il supporto del personale veterinario di Ats Insubria, riuscendo a portare a termine il recupero dell’animale, che mostrava evidenti segni di affaticamento e disorientamento e rischiava di morire. Dopo essere stata sedata per avvicinarla, è stata sottoposta ai controlli veterinari necessari per accertarsi delle condizioni di salute. La cerva è stata quindi trasportata in sicurezza sul Monte Bisbino, dove è stata rilasciata pochi minuti dopo essersi ripresa dalla sedazione, ormai pienamente risvegliata. L’intervento ha così consentito di salvare l’animale, trasferendolo in un ambiente più adatto alle sue caratteristiche ed esigenze. "L’operazione – spiega l’amministrazione provinciale – si è svolta nel pieno rispetto del benessere dell’animale e delle normative vigenti in materia di fauna selvatica". Pa.Pi.