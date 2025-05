Energie rinnovabili. Patto fra 39 Comuni: "Autoproduzione"

Un patto per promuovere la sostenibilità energetica quello siglato tra la provincia, 39 comunità locali e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio che hanno costituito la fondazione EPC - Energie Provincia di Como, con l’obiettivo di dare vita a breve a una comunità energetica rinnovabile. "La transizione energetica non è solo una sfida, ma una grande opportunità di sviluppo sostenibile, innovazione e collaborazione tra enti – sottolinea il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca –. La Provincia ha scelto di non restare alla finestra, ma di giocare un ruolo attivo, interpretando appieno la propria funzione di casa dei Comuni. Abbiamo voluto costruire, insieme agli enti locali, un modello condiviso di autosufficienza energetica, capace di generare benefici ambientali, economici e sociali, coinvolgendo anche le imprese del territorio. Uno sguardo strategico rivolto al futuro". La fondazione avrà il compito di favorire l’autoproduzione e l’autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici e altre tecnologie sostenibili. La struttura della fondazione è stata disegnata per essere aperta e inclusiva, permettendo anche ai Comuni che non hanno partecipato alla fase costitutiva di aderire in qualsiasi momento alle stesse condizioni, estendendo progressivamente i benefici a tutto il territorio provinciale. Oltre alla Provincia di Como e alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, i Comuni fondatori sono Bene Lario, Brienno, Bulgarograsso, Cadorago, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Carugo, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Centro Valle Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Dongo, Eupilio, Figino Serenza, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Griante, Laglio, Lomazzo, Luisago, Mariano Comense, Menaggio, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Novedrate, Orsenigo, Peglio, Pianello del Lario, Ponte Lambro, Pusiano, Rovello Porro, Tavernerio, Trezzone, Valsolda, Veniano e Villa Guardia. Roberto Canali