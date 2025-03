Passione padel, a Carugo un centro sportivo con 11 campi da gioco e programmi personalizzati per tutti i livelli

Carugi (Como), 6 marzo 2025 – Una disciplina sportiva in costante ed enorme aumento destinata nei prossimi anni ad entrare ufficialmente tra le nuove specialità olimpiche Secondo le statistiche del World Padel Record, i praticanti di padel in Italia sono oltre 1,5 milioni, una cifra che continua a salire in modo esponenziale con atleti agonistici che sanno ormai farsi rispettare a livello internazionale.

La Brianza non sfugge da questo trend e proprio per questo negli ultimi anni sono state create nuove infrastrutture in grado di soddisfare le esigenze dei numerosi appassionati. Recentemente è stato inaugurato a Carugo , piccolo comune di 7 mila abitanti al confine con la provincia di Monza e Brianza, l’avveniristico impianto ELLE Padel Club uno tra i più grandi in Lombardia con 11 campi da gioco inseriti in un contesto che comprende altre infrastrutture e servizi di elevata qualità.

L'idea di realizzare in Brianza un centro sportivo all'avanguardia dedicato al padel si deve a Umberto Spreafico, industriale seregnese, che con la figlia Luisa e il genero Mattia si è lanciato in questa nuova sfida imprenditoriale: "Abbiamo puntato sulla qualità. Una struttura totalmente nuova con campi super panoramici di ultima generazione in ferro firmati Italgreen dotati di manto in erba sintetica 12 Padel PRO, il manto ufficiale della FIP Federazione Italiana Padel.Manto che garantisce un perfetto rimbalzo della pallina ed una naturale torsione e grip del piede per una sensazione di gioco ottima in qualsiasi condizione climatica- Praticamente il meglio che si può trovare sul mercato".

Intensissima l'attività praticata sotto la supervisione del responsabile tecnico Vinicius Trevisan Palhavan maestro nazionale padel FITP, vincitore in carriera di più di 50 tornei a livello nazionale: "Oltre all'attività amatoriale che in estate si svolge anche sui tre campi all'aperto - ha aggiunto Spreafico - abbiamo una scuola padel riservata agli under 17 ed una agli adulti con programmi personalizzati in base al livello tenuti sotto la supervisione degli istruttori Luca Pozzi e Edoardo Rizzi. Corsi che stanno ottenendo un ottimo successo".

L' ELLE Padel Club di Carugo, sponsorizzato da EA7 Emporio Armani e Babolat, dispone di spogliatoi all'avanguardia, sala medica, sala team building, sala pilates,ELLE Pro-Shop, bar e una terrazza panoramica. E' aperto tutti i giorni della settimana dalle 9 alle 24: " Abbiamo un bacino di utenza molto esteso che parte dalla Brianza, ma sconfina a Como, Milano e in Svizzera. Puntiamo sulla qualità offrendo servizi veramente d'eccellenza che sono molto apprezzati dai nostri frequentatori. Dal 7 al 9 marzo saremo presenti a Milano al salone dedicato proprio alla nostra disciplina sportiva".