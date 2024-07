A spasso per Como con una pistola nel marsupio

Como, 24 luglio 2024 – La polizia lo ha fermato mentre cercava il ladro di un telefono cellulare, le cui caratteristiche erano simili alle sue. Trovandogli nel marsupio ben altri e più interessanti “oggetti”: la replica di una pistola Glock 17, senza il tappo rosso che contraddistingue le armi giocattolo, e nelle tasche un panetto di hascisc da 70 grammi. Il giovane, un ecuadoriano di 24 anni domiciliato a Monte Olimpino, è stato fermato ieri pomeriggio in via Milano da una pattuglia della Squadra Volante, che aveva appena raccolto la denuncia di un furto appena avvenuto. Il telefono, e il ladro, non sono stati individuati, ma la perquisizione ha dato comunque esito positivo, portando al ritrovamento dell’arma e della droga, entrambi finiti sotto sequestro. Il ventiquattrenne è stato denunciato a piede libero per detenzione di armi e per il possesso dello stupefacente.