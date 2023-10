Droga, condannato a oltre 9 anni chiede lo “sconto” Cartabia ma la Cassazione dice no

Mariano Comense, 30 ottobre 2023 – Il suo arresto era scaturito da un controllo svolto dalla polizia a Mariano Comense, tempo fa, all’interno di un garage di via XX Settembre. Gli inquirenti della Squadra Mobile di Como e Milano, già impegnati in un’operazione di contrasto al traffico di droga, avevano fatto una verifica all’interno di quel deposito, il cui esito era andato al di là delle aspettative: il sequestro di 17 chili di cocaina ed eroina, due mitragliette e altrettante pistole, 200 munizioni e 8400 euro in contanti. Agim Proshka, 42 anni, albanese domiciliato a Figino Serenza, era stato arrestato assieme a due connazionali, e condannato a 9 anni e 8 mesi di reclusione e 30mila euro di multa, con rito abbreviato.

Ora l’imputato, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, chiedendo il riconoscimento della riduzione di una sesto della pena, in applicazione retroattiva di quanto previsto dalla Riforma Cartabia del 2022. Richiesta ritenuta inammissibile dai giudici della Suprema Corte, che hanno confermato la sua condanna definitiva.