Lonato del Garda: coppia trovata morta in casa con profondi tagli alle braccia

Lonato, 3 aprile 2024 – Una coppia di fidanzati di 50 e 45 anni; l’uomo italiano, la donna cinese, è stata trovata morta all’interno dell’abitazione in cui risiedeva lui. L’edificio si trova in via Madonna della Scoperta, nella zona collinare della cittadina sul Garda. I corpi sono stati scoperti ieri sera, martedì 2 aprile, dai vicini, che hanno immediatamente informato i carabinieri.

Secondo le prime informazioni raccolte la 45enne cinese sarebbe stata ferita alle braccia, con un coltello o un altro oggetto appuntito. Sugli arti è stata individuata una serie di tagli profondi. La donna sarebbe morta dissanguata. Il compagno (l’ipotesi è che sia stato lui a colpire), successivamente, si sarebbe tagliato le vene.

Non è al momento noto se la coppia avesse disaccordi o problemi. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Brescia e della compagnia di Desenzano del Garda. Sul posto sono al lavoro gli esperti della scientifica, per identificare reperti utili all’inchiesta. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio.