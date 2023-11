Dizzasco, schianto frontale tra due auto: cinque feriti

Dizzasco (Como), 14 novembre 2023 - Traffico il tilt sulla Sp13 a causa di un frontale tra due auto con cinque persone coinvolte. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, i vigili del fuoco e gli agenti di Polstrada, ma le code sono state inevitabili.

Gli automobilisti e le persone che viaggiavano con loro hanno subito diversi traumi, ma nessuno è in pericolo di vita, comunque sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso.

La circolazione è ripresa solo una volta concluso il recupero dei due mezzi coinvolti e la messa in sicurezza della strada.

Notevoli i disagi per gli automobilisti rimasti in coda, molti dei quali hanno tentato di recuperare il tempo perduto ricorrendo a vie alternative.

Nella notte altro grave incidente, a Dairago in provincia di Milano, dove una vettura con a bordo una donna di 29 e 22 anni soccorsi dai vigili del fuoco che li hanno dovuti estrarre dalle lamiere. I due sono stati trasferiti all'ospedale di Legnano dove rimangono in condizione serie ma non in pericolo di vita. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'incidente, causato forse dalla velocità dell'autista o da una distrazione alla guida.