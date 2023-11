Dairago, l'auto perde aderenza e si ribalta: due giovani estratti dalle lamiere in gravi condizioni

DAIRAGO (MILANO) - Drammatico e grave incidente la scorsa notte a Dairago. Una vettura con a bordo due ventenni si è ribaltata in via Circonvallazione verso la frazione di Olcella.

L'auto ha perso aderenza ed è finita contro una cinta ribaltandosi. A bordo un uomo ed una donna di 29 e 22 anni soccorsi dai vigili del fuoco che li hanno dovuti estrarre dalle lamiere.

Sul posto i mezzi della croce rossa di Gallarate, della croce bianca di Sedriano e l'automedica, oltre ai Carabinieri I due sono stati trasferiti all'ospedale di Legnano dove rimangono in condizione serie ma non in pericolo di vita. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'incidente, causato forse dalla velocità dell'autista o da una distrazione alla guida.