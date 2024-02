"Disponibili a un incontro"

Disponibili a incontrare gli agricoltori in protesta con i trattori. Lo conferma Copagri Brescia dopo che, mercoledì, il movimento si era detto rammaricato per l’indisponibilità all’incontro da parte delle associazioni di categoria. "Abbiamo appreso, con rammarico, la notizia che il Prefetto di Brescia avrebbe comunicato che le associazioni di categoria, tra cui Copagri, hanno declinato l’invito ad incontrare i membri dei comitati in Prefettura. Crediamo ci sia un fraintendimento, noi non abbiamo negato la disponibilità all’incontro e precisiamo che non abbiamo ricevuto una richiesta per incontrare i comitati", ha dichiarato il presidente Alessandro Baronchelli. "Abbiamo supportato sin dall’inizio le manifestazioni e ne abbiamo condiviso le motivazioni, per le quali, da tempo, stiamo lavorando ai tavoli istituzionali".