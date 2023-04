Dipinto di Manlio Rho donato alla Pinacoteca

Un regalo inatteso, anzi una vera e propria sorpresa di Pasqua quella che è arrivata in questi giorni alla Pinacoteca di Como, indicata nel testamento del professor Luciano Caramel, esperto delle avanguardie artistiche del primo Novecento che ha deciso di donare un dipinto di Manlio Rho, astrattista comasco al quale il critico in vita aveva dedicato diversi studi e più di un saggio. Il quadro, "Composizione 43" tempera su cartone datato 1936, è un’opera di pregevole valore, che rappresenta una fondamentale testimonianza dell’artista anche membro del Gruppo Como. Il lascito, secondo una nota dell’Archivio Manlio Rho di Como, ha un valore di 60mila euro e permetterà di ampliare le collezioni in possesso della Pinacoteca Civica. Proprio in queste settimane la raccolta di Como è entrata a far parte della piattaforma Google Arts&Culture, fornendo 240 opere che potranno da oggi in poi potranno essere ammirate anche online grazie al progetto "Musei digitali". Per ora saranno digitalizzate 240 opere, ma l’obiettivo è implementate la raccolta online già nei prossimi mesi, i dipinti coprono un arco temporale di oltre 6 secoli.