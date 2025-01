Dimissioni nella maggioranza. Il sindaco verso l’addio

È al capolinea il secondo mandato del sindaco Tiziano Aceti (nella foto), lasciato praticamente solo dal suo gruppo, che ha perso quattro consiglieri dall’inizio dell’anno. Ad andarsene sbattendo la porta sono stati Mirko Donadini Pina, Filippo Nava, Antonella Mazza e Francesco Caldera, prima di loro aveva abbandonato la maggioranza anche Sonia Castelnuovo. "In consiglio comunale non c’è più la rappresentanza politica – sottolinea Roberto Melchiorre della minoranza di “Insieme per Asso“ – il gruppo di maggioranza è attualmente composto da un sindaco e da tre assessori, cioè quattro persone a fronte delle nove di inizio mandato. Non ha più alcun senso che questa amministrazione prosegua e auspichiamo che ci possa essere a stretto giro una presa d’atto di questa situazione. L’amministrazione pubblica è una questione seria che va affrontata con senso di responsabilità".

La scorsa settimana il sindaco Aceti ha incontrato il prefetto Corrado Conforto Galli riservandosi di prendere una decisione entro i prossimi giorni, ma senza una maggioranza sarà impossibile andare avanti e allo stato attuale non sembrano esserci vie d’uscita, visto che anche i consiglieri non eletti hanno rifiutato di subentrare ai dimissionari.

Le sue dimissioni potrebbero arrivare già nei prossimi giorni e poi toccherà al prefetto decidere se destinare in paese un funzionario oppure conferire al sindaco uscente o al vicesindaco il ruolo di commissario ad acta fino alla primavera prossima, quando ad Asso si dovrà tornare al voto.

Ro.Can.