Dieci ettari di bosco in fumo. Si torna a parlare di un piromane

Potrebbe essere di natura dolosa il rogo che mercoledì sera è divampato nei boschi di Montemezzo, in località Montalto, sopra Sorico, costringendo a una maxi mobilitazione dei volontari antincendio e dei vigili del fuoco intervenuti con squadre da Dongo, Morbegno, Bellano e Menaggio. Le fiamme erano visibili a diversi chilometri di distanza in Alto lago e nella bassa Valtellina, ma fortunatamente avendo interessato delle zone impervie non si segnalano feriti o intossicati. Ad alimentarle l’erba secca dei prati in quota, ma anche il vento ha giocato un ruolo importante contribuendo a propagare l’incendio anche in alcuni boschi, alla fine nonostante l’intervento dei volontari che hanno creato anche delle linee tagliafuoco per cercare di arrestate l’avanzata sono stati una decina gli ettari interessati. In quota, fin dove le strade hanno permesso di arrivare, sono salite anche le autobotti per agevolare le squadre a terra. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte e si sono concluse nella tarda mattinata di ieri. La zona verrà comunque monitorata. Indagano i carabinieri.