Debiti saldati utile a 1,4 milioni e investimenti

Un secondo mandato da incorniciare quello di Filippo Arcioni (foto) nel ruolo di presidente di Villa Erba, tornata in utile dopo anni e soprattutto un fatturato raddoppiato dal 2017 a oggi. Il 2022 del polo fieristico del Lario si è chiuso con un utile di 1.462.000 euro e un fatturato di 13,5 milioni, ottenuti senza sostegni pubblici. Grazie ai risultati ottenuti Villa Erba ha estinto anticipatamente tutti i debiti bancari che hanno caratterizzato la sua storia sin dalla costituzione, consolidando la sua posizione finanziaria. Nel corso degli ultimi sei anni è stato risolto il contenzioso sull’Imu con il comune di Cernobbio, adottato un nuovo statuto che ha aperto a una maggiore presenza dei soci privati e adottato un nuovo modello organizzativo. "Abbiamo posto particolare attenzione alla sostenibilità, per trasformare Villa Erba in una location sostenibile capace di offrire eventi a impatto zero - spiega il presidente Arcioni - Tra breve partiranno i lavori per la copertura fotovoltaica del piano a raso dell’autosilo consentendoci di produrre energia sufficiente ai consumi elettrici dell’intero compendio". Si lavorerà anche alla riqualificazione dell’ex galoppatoio con l’installazione di un palco dotato di tutte le tecnologie necessarie per ospitare e organizzare eventi per i giovani, l’installazione di nuove caldaie con tecnologie sostenibili nel centro espositivo con conseguente notevole risparmio energetico e la costruzione, a partire da ottobre, di un punto ristoro. Il cda è stato prorogato per altri 45 giorni in attesa di definire il nuovo consiglio che, visti i brillanti risultati ottenuti, potrebbe essere guidato dal presidente uscente. R.C.