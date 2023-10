Como, Daniele Valsecchi è il nuovo segretario del Pd cittadino: “Clima di fiducia trasversale nei miei confronti”

Como, 2 ottobre 2023 - È Daniele Valsecchi il nuovo segretario del Pd di Como, eletto al termine del congresso che si è svolto in città. “Prima di tutto grazie agli iscritti – le sue prime parole – Sento un clima di fiducia trasversale nei miei confronti. È un segnale che il partito ha capito che la cosa giusta da fare non è chiudersi in un dibattito interno, ma dialogare e aprirsi ai mondi che formano la città”.

“Ed è proprio questo quello che faremo – prosegue –. Gli iscritti ci hanno chiesto unità, forza ed energia in un momento complicato dal punto di vista politico. Il nostro obiettivo è dare una visione alternativa alla città, rispetto a quella attuale, chiusa e claustrofobica. Vogliamo essere presenti in una relazione concreta, aperti all’ascolto dei cittadini, senza preclusioni, nel rispetto di chi ci ha votato, ma anche di chi non ci ha dato fiducia e di chi non si è recato alle urne. Il tutto, in maniera propositiva e aperta alla collaborazione”