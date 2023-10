Elezioni Pd Lombardia: tutti i segretari eletti provincia per provincia

Milano - Gli aventi diritto al voto per le elezioni delle segreterie di circolo, provinciali e regionali del Pd che ieri hanno partecipato ai congressi in Lombardia sono stati sono stati 13.326 su 21.331 iscritti, pari al 62,47 per cento. Per un raffronto, in Lombardia alle ultime riunioni di circolo per scegliere il segretario nazionale tra Bonaccini, Cuperlo, De Micheli e Schlein, che si sono svolte lo scorso 19 febbraio, avevano votato 13.282 persone su 21.494 iscritti, ovvero il 61,79 per cento.

Silvia Roggiani, candidata unica per la segreteria regionale, è stata votata da 12.571 iscritti, ovvero il 94,33 per cento dei voti espressi. Per quanto riguarda i segretari del Pd nelle province della Lombardia, sono stati eletti: a Bergamo Gabriele Giudici; a Brescia Michele Zanardi; a Como Carla Gaiani; a Cremona Vittore Soldo; a Lecco Manuel Tropenscovino; a Lodi Andrea Ferrari; a Mantova Adriano Stabile; a Milano Alessandro Capelli; a Monza Lorenzo Sala; a Pavia Simone Marchesi; a Sondrio Michele Iannotti e a Varese Alice Bernardoni.