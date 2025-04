Dall’infanzia agli anziani. Spazio digitale per tutti

Un portale pensato per offrire a famiglie e cittadini uno strumento semplice e intuitivo per conoscere i servizi, le iniziative e le opportunità presenti sul territorio quello realizzato dal Comune di Cantù. Il sito Edu_ca raccoglie e organizza in un unico spazio digitale tutte le informazioni utili legate al supporto familiare, dalla prima infanzia alla terza età: progetti, sportelli, incontri formativi, reti educative e risorse. L’obiettivo è semplificare l’accesso ai servizi, valorizzare la rete esistente e promuovere una cultura della condivisione e del sostegno reciproco. "Internet può apparire come uno strumento immediato e vicino quando parliamo di smartphone e App, ma distante e complesso quando si tratta di enti pubblici. Stiamo lavorando per superare questa distanza, adottando soluzioni che rendano l’accesso ai servizi digitali sempre più semplice e intuitivo, con un obiettivo chiaro: mettere il cittadino al centro del processo", spiega il vicesindaco e assessore alla Digitalizzazione, Valeriano Maspero. I servizi si potranno consultare in ogni momento online, ma sono attivi in presenza attraverso uno sportello aperto in municipio il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 18.30 e il giovedì mattina dalle 9 alle 11.30.