Crolli dalle pareti del San Martino. Stop sul sentiero del “Viandante“

Il Monte “marcio“ cede ancora. Il Sentiero del Viandante è chiuso e non è percorribile nel tratto tra Abbadia Lariana e Lecco e viceversa. Dal monte San Martino sono crollati rocce e detriti e si teme possano verificarsi altri distacchi o dissesti. A sbarrare il passo è il vicesindaco di Abbadia Lariana Roberto Gandin, in seguito al sopralluogo svolto dai tecnici comunali nei giorni scorsi, che ha firmato un’apposita ordinanza: "Si ordina la chiusura al transito pedonale del Sentiero del Viandante in località San Martino fino a revoca". Per la revoca e la riapertura del sentiero potrebbero volerci settimane, forse un paio di mesi. Il crollo si è verificato all’imbocco del sentiero: sono franati delle pietre, che sono state fortunatamente bloccate dalle reti paramassi posizionate apposta. Le reti ora vanno pulite e ripristinate, perché sembra sia stato danneggiato e compromesso uno dei sostegni, mentre il versante deve essere bonificato da eventuale altro materiale pericolante. D.D.S.