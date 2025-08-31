Cremia, due cavalli in fuga in mezzo al traffico sulla Statale Regina: recuperati in galleria

Cremia (Como), 31 agosto 2025 – Cavalli in fuga nella galleria della Statale Regina.

I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Dongo nella notte hanno recuperato e salvato due cavalli in fuga sulla Regina, a Cremia. Erano scappati da un recinto in zona dove vengono allevati.

L'allarme, intorno all'una e mezza. A lanciarlo diversi automobilisti in transito sulla Regina, che si sono trovati i cavalli che galoppavano senza meta in strada, con il rischio di investirli o di essere investiti. Sono stati subito attivati i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo, ma anche i carabinieri.

I cavalli sono stati rintracciati all'interno di una galleria, a Cremia. Erano confusi, spaventati, infastiditi dal rimbombo del rumore dei motori dei veicoli di passaggio. I vigili del fuoco sono comunque riusciti a tranquillizzarli e a scortarli fuori dal tunnel, senza che si imbizzarrissero. Li hanno accompagnati in una zona sicura, lontano dai pericoli, per loro e per i conducenti. Poi, una volta rintracciati i proprietari, i due cavalli fuggitivi sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari