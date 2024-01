L’incubo del contromano . Altro caso sulla Super 36 . Gli automobilisti evitano il peggio

Stava per infilarsi in contromano nel tunnel dell’Attraversamento di Lecco della Statale 36. Gli altri automobilisti che se la sono vista venire contro sono riusciti a fermarla a colpi di clacson. Domenica pomeriggio, in pieno controesodo da ritorno dal fine settimane sul lago di Como o sulle montagne di Valtellina e Valsassina, una straniera al volante di una Opel Mokka ha imboccato dalla parte contraria la rampa dello svincolo di uscita in direzione nord della galleria dell’Attraversamento, all’altezza della rotatoria all’incrocio con le vie XI Febbraio e Lorenzo Balicco, vicino al centro commerciale Meridiana. La conducente verosimilmente ha sbagliato strada, ignorando i cartelli di divieto di accesso, compreso uno ad alta visibilità dal fondo giallo fluo e la scritta “ALT“ a caratteri cubitali. Gli automobilisti che arrivavano dall’altra parte, quella giusta, sono riusciti a schivarla. Prima di imboccare la rampa e di infilarsi nel tunnel dell’Attraversamento, fortunatamente la guidatrice ha realizzato di aver sbagliato: si è fermata, ha ingranato la retromarcia ed è tornata indietro per poi finalmente prendere la giusta direzione. Era già successo lo stesso nello stesso punto lo scorso novembre scorso, mentre a inizio gennaio una 40enne lecchese al volante di una monovolume ha percorso di proposito la 36 all’altezza di Piona a Colico dopo aver saltato l’uscita. Secondo gli agenti della Stradale la maggior parte di quanti percorrono la Statale 36 in contromano non lo fanno per sbaglio, ma consapevoli di giocare con la propria vita e soprattutto altrui. "Sono il frutto di scelte consapevoli e azzardate dei conducenti". Daniele De Salvo