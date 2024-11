Arianna Alberga, il saluto della mamma e dei conduttori Mediaset alla 26enne trafitta dal guardrail

“Nessuno al mondo ti amerà con la stessa profondità e dedizione di tua madre. Nessuno mai”. Con questa parole scritte sopra una foto in cui una madre e una figlia si abbracciano teneramente, la mamma di Arianna Alberga ha voluto ricordare la ragazza scomparsa nella notte tra domenica e lunedì nel terribile incidente in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo. Un post scritto su Facebook per “rivendicare” tutto l’amore donato alla figlia che non c’è più e tanti commenti di approvazione e solidarietà.

Il ricordo

Sui social sono tanti i messaggi e i ricordi in omaggio della 26enne che lavorava a Mediaset come barista negli studi di Cologno Monzese dove tanti colleghi e amici la piangono. Durante la puntata di Mattino 5 di martedì, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno voluto dedicare un pensiero ad Arianna. “Siamo tutti sotto choc perché Arianna faceva parte della nostra famiglia”, ha detto la conduttrice. “Noi andavamo al bar degli studi, c'era lei e tutti i colleghi ai quali va davvero il nostro abbraccio. L'abbraccio più forte va ai familiari di Arianna”, ha aggiunto Vecchi.

“Arianna mi preparava un caffè quasi tutte le mattine con la brioche piccola come piace a me ! Arianna era di una gentilezza disarmante sempre sorridente! Era bellissima, con quel eye-liner sempre perfetto ! La vita è’ ingiusta a volte, e il bar di Mediaset sarà più triste senza te!", scrive l’opinionista tv Patrizia Groppelli.

"Solare e gentile, faceva parte della nostra comunità su cui è caduto un macigno”, a dirlo commosso è Paolo Del Debbio durante la trasmissione “4 di Sera” su Rete 4.

Guard rail sotto accusa

Oltre ai messaggi di cordoglio, c’è chi punta il dito contro i guardrail killer come l’associazione Zero Vittime che l’obiettivo di “fermare la strage” causate dalle barriere metalliche che ogni anno mietono decine di vittime in tutta Europa e sensibilizzare le istituzioni ad “applicare rigorosamente le normative vigenti, garantendo così la sicurezza stradale e prevenendo ulteriori tragedie”.

Incidente mortale in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo: l'auto distrutta dalla barriera metallica

L’incidente

Arianna si trovava a bordo della Ford Focus, guidata dal 26enne di origine albanese con cui era uscita lunedì sera, piombata a forte velocità sul guardrail di viale Fulvio Testi all’altezza dell’incrocio di via Ferri, tra Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. Il ragazzo, negativo all’alcol test, ha riportato ferite lievi mentre Arianna è stata di fatto trafitta dalla lama di ferro che squarciato la carrozzeria della vettura. Agghiacciante la scena agli occhi dei soccorritori che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della giovane che abitava a Segrate. Nelle scorse ore, poco distante dal punto dell’impatto, gli amici di Arianna hanno affisso un cartello per ricordarla, sotto un mazzo di fiori: “In cielo c’è un angelo in più”.

Il cartello appeso in ricordo di Arianna in viale Fulvio Testi

I funerali

Non è ancora nota al momento la data dei funerali, dal momento che il corpo della 26enne deve essere sottoposto ad autopsia. Così ha deciso il pm che attende dalle parole del conducente indicazioni utili a capire cosa sia successo e perché l’auto sia andata a schiantarsi contro il guard-rail.