Controllo di vicinato. Hanno aderito 21 comuni

Sono già 21 i Comuni in provincia di Como che hanno messo in atto forme di controllo di vicinato secondo le indicazioni ricevute dalle forze dell’ordine e dalla Prefettura, impegnata a promuovere il concetto di sicurezza integrata e partecipata. In quest’ottica, è stato dato avvio dal Prefetto della provincia di Como Corrado Conforto Galli, a un programma di riunioni itineranti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’intendimento di sviluppare un confronto con tutti i 147 Sindaci dei comuni della provincia. Si sono già state tenute diverse riunioni che hanno interessato l’area Canturina e della Brianza, l’area dell’Olgiatese, della Bassa comasca e il prossimo 7 febbraio si terrà, presso la Comunità Montana di Canzo, la riunione del Comitato dedicato all’area Erbese e del Triangolo Lariano. I 21 comuni che hanno già aderito, o sono in fase di adesione, sono Arosio, Bregnano, Cadorago, Capiago Intimiano, Carugo, Cirimido, Como, Figino Serenza, Fino Mornasco, Guanzate, Lambrugo, Lipomo, Luisago, Mariano Comense, Montano Lucino, Olgiate Comasco, Orsenigo, Peglio, Rovellasca, Senna Comasco, Solbiate con Cagno.