Controlli in zona Molo. Imbarcazioni sanzionate

Controlli di polizia in piazza Volta e dintorni, fino a viale Varese e al Molo di Sant’Agostino. Nel primo caso le pattuglia sono intervenute sabato sera nelle zone della movida, concentrando l’attenzione sui gruppi di persone, senza particolari criticità. Sono stati identificati 24 giovani, con due ordini di allontanamento ad altrettanti soggetti che bivaccavano nei giardini a ridosso del parcheggio auto.

Sono inoltre stati svolti, tra mercoledì e sabato, servizi di controllo da parte dei poliziotti della Sezione Acque Interne della questura di Como, per contrastare l’abusivismo commerciale nelle attività di locazione di natanti e il noleggio con conducente, in considerazione del notevole afflusso turistico. Le imbarcazioni della polizia si sono concentrate nella zona del Molo di Sant’Agostino, uno dei principali attracchi cittadini. Sono state controllate 33 imbarcazioni commerciali, identificate 132 persone ed elevate due sanzioni: a un trentenne di Torno, per la mancanza dei documenti di bordo, e a uno di 56 anni di Blevio, per la mancanza a bordo delle dotazioni di sicurezza. Non sono state riscontrate situazioni di illecite attività.