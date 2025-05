Como, nei giardini di via Anzani un uomo ferito e uno svenuto

Como, 16 maggio 2025 – Una nuova ondata di controlli, ha portato la polizia a concentrarsi, per l’ennesima volta nella zona attorno a via Anzani, una delle più critiche di Como, dove l’attenzione si è concentrata in modo particolare sui locali pubblici. Ieri nel tardo pomeriggio, le pattuglie della Squadra Volante hanno organizzato alcune ispezioni alla clientela di bar e luoghi di intrattenimento, notoriamente frequentati da pregiudicati e dove la mancanza di rispetto per le regole è nota.

In un bar di via Napoleona, sono state controllate otto persone, tre delle quali con precedenti penali e di polizia. Nel corso del controllo, un nigeriano di 27 anni si è rifiutato di esibire i documenti d’identità e il relativo permesso di soggiorno. L’uomo, residente in città e in regola con le norme sul soggiorno, già noto, è stato trovato in possesso di una piccola dose di hashish, per la quale è stato segnalato amministrativamente.

Solo quando è stato portato in Questura ha consegnato il permesso di soggiorno, ed è stato denunciato a piede libero per il rifiuto di mostrare i documenti. Verso sera, le Volanti sono intervenute anche nella zona di via Anzani dove, nei giardini Giordano Azzi, era stato segnalato un uomo sanguinante: si trattava di un nordafricano di 23 anni, residente in zona, che aveva un taglio a un braccio, ancora sanguinante. Ha riferito di essere stato aggredito da alcuni ragazzi marocchini, ed è stato trasportato al Sant’Anna per essere medicato. Sempre nei giardini di via Anzani, gli agenti hanno notato un secondo uomo in stato di incoscienza per ubriachezza. Il soggetto, un italiano di 61 anni di Tradate, è stato soccorso da personale del 118 e una volta ripresi i sensi è stato accompagnato in Questura, dove gli è stato notificato un ordine di allontanamento per comportamento indecoroso e per aver insudiciato la zona dei giardini.