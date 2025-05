Como, raffica di controlli della polizia nella zona della movida di piazza Volta

Como, 6 maggio 2025 - Controlli straordinari della polizia concentrati nella zona di piazza Volta, punto di ritrovo della movida notturna comasca, dove si incontrano centinaia di ragazzi. Allo stesso tempo, una delle zone in cui maggiormente si concentrano le attenzioni delle forze di polizia.

Lunedì sera le pattuglie della Questura di Como, si sono concentrate tra la piazza e le vie limitrofe, controllando 42 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia. Gli agenti hanno denunciato un tunisino in quanto irregolare sul territorio, al quale hanno notificato un ordine di allontanamento dalla zona. Sono inoltre al vaglio dell’Ufficio Immigrazione, ulteriori provvedimenti amministrativi nei confronti dell’uomo.

Nelle ultime ore inoltre, il Questore di Como Marco Calì, ha firmato cinque fogli di via obbligatori, un Daspo e due avvisi, in base ai risultati degli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine.

In particolare, i provvedimenti hanno raggiunto un uomo di 28 anni di Caronno Varesino, per il quale era intervenuta la Squadra Volante il 24 aprile in quanto si stava rifiutando di pagare la sua consumazione in un locale. Foglio di via della durata di due anni dai comuni di Binago, Solbiate con Cagno, Castelnuovo Bozzente e Valmorea, anche per 45enne e un 28enne residenti a Varese, trovati con varie sostanze stupefacenti in seguito a un controllo dei carabinieri di Olgiate Comasco il 28 marzo scorso. Infine foglio di via della durata di un anno dal comune di Dongo, a un 40enne di San Siro che il 3 aprile è stato sorpreso dai carabinieri di Menaggio mentre rubava in un supermercato a Dongo, dove era impiegato con la mansione di addetto alle pulizie.