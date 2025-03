I ragazzi della Keswick Christian School di Seminole, nella contea di Pinellas, in Florida questa sera alle 20.30 saranno protagonisti di un concerto gospel nella basilica di Sant’Abbondio. I cinquanta giovanissimi musicisti statunitensi arrivano in Italia dopo alcuni concerti di grande successo in Francia e in Svizzera, ma in passato sono stati in tour anche in Norvegia e in Alaska. Ad accompagnare i ragazzi americani sarà il Como Gospel Choir. La serata è a ingresso gratuito, ma il pubblico potrà offrire il proprio contributo alle attività dell’associazione “Radici e Ali“ di Fino Mornasco.