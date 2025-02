Concerti, mostre, laboratori: quattro stagioni a Villa Erba

CERNOBBIO (Como)Un anno di eventi, legati dal programma ricchissimo con spettacoli musicali, concerti, laboratori e attività dedicate ai più piccoli, oltre a mostre e visite guidate. La rassegna "Le quattro stagioni di Villa Erba" debutterà domenica, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como AsLiCo. Si inizierà alle 11 nel patio della Villa con "Arie d’inverno", un concerto di arie d’opera eseguite dai cantanti AsLiCo. Si proseguirà alle 14 e alle 15.30 per il secondo turno, con una visita guidata alla Villa Storica, gioiello di architettura realizzato a fine 800, curata da Donatella Bonini. Un percorso tra gli antichi affreschi, i preziosi soffitti intarsiati e le stanze di ispirazione manierista. A questo si aggiungerà la visita a Le Stanze di Luchino Visconti.

Nel pomeriggio e fino a tarda sera l’evento Femm(e) a cura di Sfm dedicato interamente alle donne: incontri, talk e laboratori pensati per celebrare il mondo femminile in tutte le sue sfaccettature, attraverso attività creative, storie di imprenditorialità e racconti personali. Dalle 16.30 alle 18 tre proposte pomeridiane: una lezione di crochet per imparare i primi passaggi all’uncinetto, un incontro in collaborazione con English School per esercitare l’inglese in modo originale, e il laboratorio creativo "Cerchi in Fiore" dedicato alla realizzazione di piccole opere floreali. A seguire, dalle 18 alle 19.30, spazio a momenti di dialogo su storie di donne che hanno trasformato i propri sogni in progetti concreti. Dalle 21 a mezzanotte un evento al femminile: "Pink Night", un’occasione di ritrovo per ricreare l’atmosfera di una serata tra amiche, con musica e molto altro. Iscrizioni gratuite su Eventbrite.

Pa.Pi.