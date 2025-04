Con una App si trova il parcheggio libero nel centro città

Entro breve sarà molto più facile trovare parcheggio in centro a Como, grazie al progetto messo a punto dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Como, Lecco e Varese l’Università degli Studi di Pavia e la Fondazione Cluster Tecnologie che prevede di mettere in rete gli 800 posteggi della zona rossa. La società Smart Parking System di Vicenza si è aggiudicata l’appalto per installare i sensori e realizzare una piattaforma. In realtà il progetto “Free-Way“, finanziato da Regione Lombardia è molto più ambizioso, non solo verranno fornite informazioni sulle modifiche viabilistiche pianificate e in emergenza. A elaborare la “cabina di regia informatica“ sarà l’Università di Pavia che metterà a punto un software in grado di gestire in tempo reale i dati provenienti dalle telecamere puntate sui 40 varchi cittadini, i 170 parcometri, gli accessi ai cinque autosilo, i parcheggi a raso della zona rossa dove sono presenti 800 sensori in grado di stabilire quando un’auto è in sosta, i 976 semafori. Attraverso una app gli automobilisti sapranno se c’è parcheggio.