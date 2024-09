Como, sorpreso nel cuore della notte a bordo di un’auto rubata: cinquantenne in carcere

Como, 21 settembre 2024 – È stato individuato e fermato in un parcheggio, a bordo di un'auto rubata, in piena notte, nel centro di Como. Per questo, a suo carico, la polizia ha eseguito un fermo di indiziato di reato per ricettazione. L'uomo, un 55enne originario dell'Aquila, anagraficamente residente in un Comune della zona est della provincia di Como, ma di fatto senza una fissa dimora, è stato trasferito nel carcere di Como. Il fatto è accaduto verso le 3 di questa mattina, quando una Volante della polizia, durante il consueto controllo del territorio, ha notato un'auto ferma nel parcheggio di via Sant’Abbondio, a bordo della quale c'era l'uomo. Dal primo controllo è emerso che la vettura risultava rubata nei primi giorni di settembre dal parcheggio dell'ippocastano di via Aldo Moro. E come in altri casi analoghi, l'occupante ha tentato di giustificare il possesso del mezzo dicendo di averla ricevuta in prestito da un amico.

L'auto è stata portata in Questura e il 55enne accompagnato negli uffici della Volante, dove è stato identificato e sul conto del quale sono emersi i numerosi precedenti di polizia per furti tra cui precedenti specifici per diversi furti in abitazione. Gli agenti hanno sottoposto l'uomo a fermo di polizia giudiziaria per ricettazione, quindi hanno avvertito il pm di turno, il quale ha disposto per lui il trasferimento al carcere di Como. L'auto è stata riconsegnata al suo proprietario.