Como-Juventus, il venditore abusivo del Sinigaglia finisce nei guai

Como, 10 febbraio 2025 – La Polizia di Stato di Como, in collaborazione con la Polizia Locale, poco prima dell’inizio della partita Como–Juventus, che si è giocata venerdì 7 febbraio scorso allo stadio Sinigaglia, ha individuato e sanzionato, all’esterno dell’area destinata alla tifoseria ospite, un 37enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, che vendeva materiale di merchandising della squadra della Juventus.

Abusivo

Portato in questura, gli agenti della Polizia Locale di Como lo hanno sanzionato con un ordine di allontanamento in base al Testo unico della Legge regionale in materia di commercio e fiere, in quanto sprovvisto della regolare licenza di vendita. Gli esperti della Divisione Anticrimine invece hanno provveduto a stilare una relazione e porla in visione al Questore di Como Marco Calì , il quale ha firmato un foglio di via da Como valido per un anno.

L’attenzione e la presenza della Polizia di Stato, restano alte non solo per quanto riguarda la sicurezza e la vigilanza sul territorio, ma anche negli eventi sportivi che avvengono nel capoluogo, tutti sin qui svoltosi senza criticità.