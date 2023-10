Como, armeggia con il generatore di fortuna: negoziante intossicato nel minimarket

Como, 14 ottobre 2023 - Nella giornata di ieri, in seguito a dei controlli della Polizia locale, era stata notificata un’ordinanza di chiusura di 60 giorni per un minimarket di via Anzani allacciato abusivamente alla corrente pubblica, oggi il titolare del locale è finito all’ospedale perché è rimasto intossicato dai fumi dello scarico di un generatore di fortuna accesso per non dover buttare via tutta la merce contenuta in frigoriferi e freezer.

A dare l’allarme alcuni vicini che hanno visto del fumo uscire dall’esercizio commerciale, chiuso al pubblico da ieri, all’interno c’era il proprietario che armeggiava con il generatore ed è stato anche colto da malore per colpa del fumo.

Soccorso dai vigili del fuoco e dagli agenti della Polizia locale l’uomo è stato portato per accertamenti all’ospedale Sant’Anna.