Como, assalto a un portavalori: la banda scappa ma si schianta contro il guard rail

Como – Assalto nel primo pomeriggio di oggi martedì 6 maggio a un furgone portavalori che stava facendo una consegna in via Borgovico a Como.

La banda, composta da tre persone, sarebbe riuscita a impossessarsi di una valigetta contenente preziosi, non si sa ancora se sottraendola alla guardia giurata oppure se con violenza o minacce. I malviventi sono poi fuggiti diretti verso l’autostrada, ma già in città, la polizia ha intercettato la loro auto, mettendosi all’inseguimento: i banditi hanno percorso via Napoleona a forte velocità, per poi imboccare la A9, in direzione Milano.

Qui le pattuglie della Questura di Como sono state affiancate anche dalla polizia stradale di Busto Arsizio. L’inseguimento si è improvvisamente concluso all’altezza di Saronno, dove l’auto su cui stava fuggendo la banda, è andata a schiantarsi contro un guard rail mentre cercavano di uscire dall’autostrada, immediatamente raggiunta dalla polizia.

I tre hanno quindi cercato di scappare a piedi, lasciandosi alle spalle il veicolo semidistrutto, ma sono stati comunque raggiunti e arrestati. Ora è in corso la ricostruzione di quanto avvenuto in via Borgovico, per capire meglio se si è trattato di un furto o di una rapina, e l’entità del bottino preso di mira.